B. ASTORI, Oggi grande prova di affetto per Davide

In occasione della partita organizzata da Cure2Children in onore di Davide Astori, indimenticabile capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018, i fratelli del calciatore, Bruno e Marco Astori, erano presenti a Signa per la gara di beneficenza tra Glorie Viola e rappresentanti della Curva Fiesole. Prima della partita Bruno ha parlato così: "Noi torniamo sempre con affetto a Firenze, la tifoseria ci accoglie sempre come fossimo parte di loro. Mi riempie il cuore che in tutto questo non ci sia niente di dovuto, sono gesti semplici che vengono direttamente per via dell'affetto che tutti hanno per Davide. Riceviamo durante tutto l'anno saluti e vicinanza sia da parte di ex colleghi che da parte della Fiorentina stessa".

Bruno Astori ha anche parlato della Fiorentina attuale: "Indubbiamente questa squadra sarebbe piaciuta a Davide. Quanto sta facendo la squadra è un buon segnale per la città, che si merita migliori piazzamenti rispetto agli anni precedenti".