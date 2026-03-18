Dagli inviati Arsenic: "Staremo attenti a non essere troppo motivati, ma ci proveremo"

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Queste le parole del capitano del Rakow Zoran Arsevic in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina: "Dovremo stare attenti a non essere troppo motivati per non pagare un po' troppo l'emozione, poi è ovvio che faremo di tutto per provare a passare il turno.

Sulle sue condizioni: "Mi sento bene, ho giocato l'ultima partita e ho cercato di dare il massimo in allenamento. La Fiorentina è una squadra molto offensiva, noi dovremo dimostrare di saper essere squadra e di saper giocare con il collettivo. Questa è la nostra forza e cercheremo di ripeterci anche domani".

Su chi lo ha colpito nella gara d'andata: "In quei 30 minuti in cui ho giocato a Firenze non ho avuto molti duelli diretti, quindi non saprei dire, però posso dire che sul piano offensivo la Fiorentina ha grande qualità. Se perdi la concentrazione ti puniscono subito".