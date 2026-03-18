Dagli inviati Mutu a Palazzo Vecchio: "Io vicino ai viola? Nessun contatto. La Conference va vinta"

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L’ex fantasista della Fiorentina Adrian Mutu ha preso parte questa sera alla cena-evento "Insieme per rinascere" all’interno di Palazzo Vecchio ed ha così parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola: “Sono felice di essere qui, ringrazio gli organizzatori per l’invito. Oggi peraltro è il compleanno di Frey, che per me è un caro amico: ieri sera siamo stati insieme e a cena e lo saremo anche domani”.

Che pensa della stagione viola?

“La vittoria a Cremona è stata importante, ormai è quasi salva. Adesso mi aspetto che faccia bene in Conference League così potrà chiudere al meglio la stagione”.

La Fiorentina ha mai pensato a lei per la panchina?

“Non c’è mai stato alcun contatto, anche se ho letto anche io le voci. Il futuro? Non si sa mai, vediamo cosa ci riserverà”.

Ma la Viola per lei può arrivare in fondo alla stagione provando a vincere la Conference?

“Come ho detto, è una stagione strana e difficile… ma penso che per salvarla e per farla sembrare migliore di quello che è stata fin qui deve andare in fondo alla Coppa. Ha già giocato due volte la finale, speriamo che lo faccia un’altra volta”.