AMERINI, Mandragora non alza livello della squadra

Presente all'evento per i 50 anni di Alberto Malusci, l'ex viola Daniele Amerini ha parlato ai media presenti all'evento, tra cui anche Firenzeviola.it.

Finalmente dopo tante settimane sembra vicino il rinnovo di Italiano...

"Direi che è la giusta conclusione. Italiano ha meritato questo rinnovo, visto che è stato un elemento essenziale di questa stagione. La società gli ha messo a disposizione un'ottima squadra e lui l'ha fatta rendere al meglio".

Che impresa sarà sostituire Torreira?

"Non sarà facile. Torreira è stato un trascinatore, ha fatto tanti ruoli e gol pesanti. Le voci dietro al suo addio non sono giudicabili, ma se fossero confermate è stato giusto fare una riflessione su di lui. Per il gruppo è comunque una perdita".

Mandragora è il sostituto ideale?

"Non è lo stesso tipo di giocatore. Mandragora è un buon giocatore, ma non alza il livello della squadra come ha fatto Torreira. Credo ci voglia qualcos'altro".

Quale è il suo pensiero sulla questione relativa ai procuratori?

"Io credo sia un falso problema. Ci sono delle regole che io, essendo il mio lavoro, rispetto. Ci sono organi appositi che controllano chi infrange le regole. Ci sono procuratori più simpatici e altri meno, alcuni con cui lavori di più e altri di meno: dipende dalla società come vuole lavorare".