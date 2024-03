ALL. MACCABI (S.STAMPA), Sono deluso, ci rifaremo al ritorno

Fonte: dal nostro inviato a Budapest

Mesaye Degu, allenatore del Maccabi Haifa, ha parlato al termine della sconfitta contro la Fiorentina per 4-3 a Budapest negli ottavi di finale di Conference League:

Quanto sei dispiaciuto per questa partita?

"Sono molto deluso. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e organizzata. Siamo andati sotto e poi abbiamo subito un gol all'ultimo minuto. Sono certo che la partita di ritorno andrà meglio".

Cosa pensa del rosso a Show?

"Queste cose possono succedere, il giocatore ha avuto una reazione di stanchezza. Per questo non posso essere arrabbiato con lui".

È soddisfatto nonostante la sconfitta?

"Abbiamo fatto una partita molto buona contro una squadra molto forte. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Ho detto ai giocatori di guardarli negli occhi e di dare tutto, spero che anche al ritorno si veda lo stesso atteggiamento".

Il cambio di Ali Mohamed è stato per il giallo che aveva preso o per altri motivi?

"Non stava benissimo, ha ricevuto una botta nel punto in cui aveva dolore. Io gli ho chiesto di giocare ancora un po' ma poi per il giallo e per il dolore lo abbiamo cambiato".

I tre centrocampisti hanno fatto un'ottima partita, i loro cambi ha cambiato anche il gioco del Maccabi, che ne pensa?

"Abbiamo Refaelov che era infortunato, dovevo decidere tra lui e Kinda che gioca da due mesi ogni partita ed era molto affaticato. Kinda mi aveva detto che poteva giocare e l'ho schierato. Refaelov non poteva giocare, ho fatto di tutto per mettere il miglior centrocampo possibile. Sono certo che alla prossima partita saremo migliori".