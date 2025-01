AKPA AKPRO (S.ST), Questa vittoria ci cambierà la stagione

Fonte: dal nostro inviato all'U-Power Stadium - Andrea Giannattasio

Jean Daniel Akpa Akpro, centrocampista del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. Queste le sue parole dalla sala stampa dell'U-Power Stadium: "Stiamo facendo allenamenti di alto livello. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po' ma ci prendiamo una vittoria che è meritata".

Oggi ha giocato esterno sinistro. Può giocare lì in pianta stabile?

"Non so se mi piace, però io sono qua per dare una mano alla squadra per la salvezza e darò tutto anche se dovessi giocare attaccante centrale".

Cosa può portare questa vittoria?

"Questa partita secondo me cambierà la stagione, credo che possiamo salvarci: sono venuto qua per questo".

Cosa c'era di nuovo?

"Oggi potevamo giocare anche 180 minuti ma non avremmo perso questa partita".

Lei cosa sente di poter portare?

"In settimana abbiamo lavorato tantissimo. Dico sempre ai compagni che devono crederci, nel calcio si può fare tutto. Oggi abbiamo avuto anche un po' di fortuna ma è stata fatta una grande partita. Dobbiamo sempre crederci. Certo, non scordiamoci che siamo ultimi e dobbiamo essere concentrati per vincere ancora. Intanto però tutti hanno dato il massimo e questa gara può portare la svolta".

Lei voleva Monza a tutti i costi. Perché?

"Io credo che questa società debba rimanere in Serie A, con i giocatori che ci sono non è possibile retrocedere. Credo fortemente che ci salveremo. Quando sono entrati Kouame e Ikone si è fatta difficile la partita, ma abbiamo meritato".