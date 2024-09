VIOLA, Sesta in Serie A per valore degli Under 23

FirenzeViola.it

I viola, anche grazie agli acquisti dell'ultimo minuto, hanno una delle rose più giovani della Serie A e uno dei simboli è anche Pietro Comuzzo, classe 2005 che da inizio stagione ha totalizzato ben quattro presenze dal primo minuto.

Transfermarkt.it ha stilato una classifica sul valore U23 delle rose in Serie A e in questa speciale graduatoria la Fiorentina è al sesto posto con 8 giocatori Under 23 per un valore complessivo di 71,7 milioni di euro. Al primo posto di questa classifica troviamo l'Atalanta con 7 giocatori U23 per un valore totale di 160 milioni.