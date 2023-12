VIDEO FV, L'accensione dell'albero di Natale in Duomo

Fonte: di Luciana Magistrato

Pochi minuti fa in Piazza Duomo è andato in scena il consueto rito dell'accensione dell'albero di Natale. Per l'occasione, ritratto qui sotto nel video di FirenzeViola, c'era anche il sindaco Dario Nardella che al microfono ha fatto il conto alla rovescia prima dell'accensione dell'albero nel centro storico di Firenze. Tra un festeggiamento e l'altro c'è stato anche un momento di commozione per il Sindaco di Firenze, considerando che questo sarà l'ultimo albero voluto da lui come primo cittadino della città metropolitana.