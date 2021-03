VIDEO, Fenomeno Ribery: nella partitella salta tutti

Bel video pubblicato sui canali social della Fiorentina relativo all'allenamento di stamattina, in cui si vede un Franck Ribery letteralmente scatenato. Nel corso della partitella, infatti, il francese si prodiga in una devastante azione palla al piede e, aiutato anche da un paio di rimpalle, serve Caceres per il più facile dei tap-in dopo aver messo a sedere mezza difesa della squadra avversaria. Ecco il filmato.