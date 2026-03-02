Udinese-Fiorentina e quei gol subiti nei primi 15' della ripresa: le statistiche più curiose del match

Come di consueto, sul sito ufficiale della Lega sono comparse le statistiche più curiose riguardanti il 27° turno di campionato di Serie A. Queste, per inciso, quelle relative a Udinese-Fiorentina:

I precedenti ufficiali tra le due squadre in Friuli sono 55 con bilancio di 19 vittorie dellˇUdinese (ultima 1-0, nella Serie A 2022/23), 18 pareggi (ultimo 0-0, nella Serie A 2019/20) e 18 successi della Fiorentina (ultimo 2-3, nella Serie A dellˇanno scorso).

Udinese reduce da 3 sconfitte consecutive in Serie A: ultima vittoria friulana il 2 febbraio (Udinese-Roma 1-0).

La Fiorentina non vinceva un match casalingo di Serie A dal 4 gennaio scorso (Fiorentina-Cremonese 1-0), anche in quel caso la rete della vittoria di Moise Kean.

Udinese squadra della Serie A 2025/26 che subisce più reti nei primi 15' del secondo tempo (8), come Sassuolo e Fiorentina.

Udinese squadra della Serie A 2025/26 che segna meno reti con calciatori subentranti (1).

Fiorentina squadra della Serie A 2025/26 che subisce più falli (435).

Fiorentina squadra della Serie A 2025/26 che vince meno contrasti (233).

Tra Kosta Runjaic e Paolo Vanoli 4° incontro ufficiale: 1 pareggio e 2 successi dell’allenatore viola.

Solo Evan Ndicka (185) ha effettuato più recuperi palla in Serie A 2025/26 di Oumar Solet (181).

Solo Kenan Yildiz (74) e Alexis Saelemaekers (68) hanno completato più dribbling in Serie A 2025/26 di Arthur Atta (62).

Solo Nico Paz (94) ha tentato più tiri in Serie A 2025/26 di Moise Kean (90).

Moise Kean a segno contro il Pisa: 8° gol in questo campionato per lˇattaccante azzurro. Sono tre le gare consecutive di Serie A in cui ha centrato il bersaglio, nello scorso campionato aveva fatto altrettanto tra il 3 e il 24 novembre 2024 (11°, 12° e 13° giornata; aveva poi segnato anche alla 14°, che però si era giocata il 6 Febbraio 2025 causa Super Coppa).

Solo Erling Haaland (44) e Mason Greenwood (35) hanno segnato più gol di Moise Kean (27, come Jonathan Burkardt) nei top 5 campionati europei dall'inizio della scorsa stagione tra i giocatori nati dal 1 gennaio 2000.