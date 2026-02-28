Social
Kean compie 26 anni e Zaniolo gli fa gli auguri: "Ti voglio bene"
Oggi è il compleanno di Moise Kean che compie 26 anni. Uno dei suoi amici “storici” fin dalle giovanili della Nazionale azzurra gli ha voluto fare gli auguri. Si tratta di Nicolò Zaniolo, tra l’altro ex compagno di Kean alla Fiorentina l’anno scorso nonché avversario di lunedì a Udine. Zaniolo ha postato una Instagram Story con scritto “Tanti auguri Moise, ti voglio bene!”.
Questo il post originale pubblicato da Zaniolo:
