Rivalsa, successo e fede: i significati dietro "Moh Way", nuovo singolo di Kean

vedi letture

Ieri era il 26° compleanno di Moise Kean, che l'attaccante della Fiorentina ha deciso di festeggiare lanciando il suo singolo da cantante. "Moh Way" è il titolo del nuovo pezzo da rapper di KMB, pseudonimo scelto dal centravanti nel mondo della musica, in cui ha pubblicato anche il videoclip ufficiale della canzone. Ad approfondire il curioso tema è La Nazione, che dedica stamani uno spazio all'argomento tra le sue pagine sportive: "Alla maniera di Moise", è il significato del titolo coniato da Kean, in un brano autobiografico che racconta di rivalsa, successo e fede.

Il pezzo - si legge sul quotidiano fiorentino - è un manifesto personale: mentre gli altri criticavano, l’attaccante lavorava in silenzio. Il videoclip è stato girato all’esterno dello stabilimento Ikea di Firenze, tra atmosfere urbane e pose da star. Kean sfoggia un look tipicamente rap, con una collana d’oro al collo raffigurante il volto di Cristo e orologi di lusso al polso, simboli di un successo rivendicato con orgoglio.