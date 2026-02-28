Social Kean rilascia il suo nuovo singolo "Moh Way": ecco il testo

Nel giorno del suo compleanno, Moise Kean ha rilasciato il suo nuovo singolo “Moh Way”. Ricordiamo infatti che parallelamente alla professione di calciatore, l’attaccante viola porta avanti il suo percorso da trapper con il nome di KMB. Il classe 2000 ha postato un video sul proprio profilo Instagram col testo della canzone, che è il seguente:

Quando stavi odiando stavo lavorando

Tu hai appena iniziato io sto già aumentando

Low key

I miei comeback arrivano

Non ti dico quando Baby mama porta solo drama

Perché stai vincendo

L'ho fatto una volta lo rifarò di nuovo

Te l'ho detto che tornavo questo non è un gioco

Vi ho fatto fuori uno ad uno

C'ho messo poco

Vogliono bruciarsi

Sanno sono il fuoco

Son così difficile da farmi capire

Ho capito con voi

Io non ho da dire

Tu lo sai

La mia vera forza

È di reagire Matter fast

Ciò che non so

Non mi può danneggiare

A 13 anni ero un OG

Testa solo ai money Bitches sul mio AP

Vede che sei ricco con successo vuole un baby

Vede che molleggio col mio maybach

Lei va crazy

Yah So che a loro io motivo

Tu lo sai non c'è motivo

Di odiare se io vinco con i miei

So che a loro io motivo

Tu lo sai non c'è motivo

Di odiare se io vinco con i miei God bless

Ringrazio every day

So che rendo fiero

Come anche i miei

Non ho freni

Sai quando ho da dirti io vado straight

Mai chiesto aiuto

Questo è self made

Gang gang 19F solo per la faith

L'obiettivo è di alzare everyday

Siete noiosi siete tutti uguali

Il mio ep sai che è senza orari

Di seguito il reel con la clip del nuovo singolo di Kean: