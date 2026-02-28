Kean rilascia il suo nuovo singolo "Moh Way": ecco il testo
Nel giorno del suo compleanno, Moise Kean ha rilasciato il suo nuovo singolo “Moh Way”. Ricordiamo infatti che parallelamente alla professione di calciatore, l’attaccante viola porta avanti il suo percorso da trapper con il nome di KMB. Il classe 2000 ha postato un video sul proprio profilo Instagram col testo della canzone, che è il seguente:
Quando stavi odiando stavo lavorando
Tu hai appena iniziato io sto già aumentando
Low key
I miei comeback arrivano
Non ti dico quando Baby mama porta solo drama
Perché stai vincendo
L'ho fatto una volta lo rifarò di nuovo
Te l'ho detto che tornavo questo non è un gioco
Vi ho fatto fuori uno ad uno
C'ho messo poco
Vogliono bruciarsi
Sanno sono il fuoco
Son così difficile da farmi capire
Ho capito con voi
Io non ho da dire
Tu lo sai
La mia vera forza
È di reagire Matter fast
Ciò che non so
Non mi può danneggiare
A 13 anni ero un OG
Testa solo ai money Bitches sul mio AP
Vede che sei ricco con successo vuole un baby
Vede che molleggio col mio maybach
Lei va crazy
Yah So che a loro io motivo
Tu lo sai non c'è motivo
Di odiare se io vinco con i miei
So che a loro io motivo
Tu lo sai non c'è motivo
Di odiare se io vinco con i miei God bless
Ringrazio every day
So che rendo fiero
Come anche i miei
Non ho freni
Sai quando ho da dirti io vado straight
Mai chiesto aiuto
Questo è self made
Gang gang 19F solo per la faith
L'obiettivo è di alzare everyday
Siete noiosi siete tutti uguali
Il mio ep sai che è senza orari
Di seguito il reel con la clip del nuovo singolo di Kean:
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati