Top11 assitman Serie A 24-25, presenti due giocatori gigliati: De Gea e Adli

vedi letture

Chiuso il campionato, Transfermarkt.it sta stilando varie classifiche relative all'ultima Serie A. Tra queste anche la top11 degli assistman in cui sono presenti due calciatori gigliati, Adli e De Gea. L'estremo difensore spagnolo, con un assist per Kean realizzato lo scorso dicembre contro il Verona, si è guadagnato il posto come portiere. Il centrocampista francese invece, che non verrà riscattato dai viola come annunciato dal ds Pradè (fino al 30 giugno comunque sarà un giocatore della Fiorentina), con 6 assist è stato schierato in mediana al fianco di Barella (6) e Nico Paz (9).

Il modulo utilizzato è il 3-5-2 molto offensivo con Bellanova (11), Bastoni (5) e Dimarco (9) in difesa e Leao (10) e Pulisic (11) sulle corsie esterne. Davanti la coppia di attaccanti è composta da Lukaku (10) e Lookman(5). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la formazione completa: