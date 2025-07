Social Sabiri e tanti viola al paintball: da Gosens a Ndour, pomeriggio di svago per la squadra

Dopo l'allenamento di stamani, Stefano Pioli ha concesso il pomeriggio libero alla Fiorentina. La squadra tornerà in campo domattina e riprenderà contestualmente con le doppie sedute giornaliere, mentre in queste ore c'è stato un po' stacco e relax per i calciatori attualmente in Inghilterra. Ognuno ha sfruttato il tempo come meglio credeva e alcuni dei giocatori di Pioli hanno optato per il paintball, come mostra una curiosa Storia Instagram di Abdelhamid Sabiri: col marocchino si notano Gosens, Pongracic, Christensen, Ndour, Gudmundsson e Richardson, tutti insieme e sorridenti vestiti da militari, nel classico abbigliamento per una partita a paintball.

Un po' di sano svago prima di rigettarsi sul duro lavoro. Qua sotto l'immagine: