Dzeko, subito capitano per il match contro il Grosseto: vice Pongracic

Alle 20:00 allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, la Fiorentina scenderà in campo per la seconda amichevole della sua estate contro i maremmani di mister Paolo Indiani. Dalla lettura della distinta ufficiale della squadra viola emerge una curiosità. Si tratta della fascia di capitano, che sarà sul braccio destro di uno degli ultimi arrivati in gruppo, Edin Dzeko. Da sottolineare come non siano in campo dal primo minuto nè Luca Ranieri, il capitano di questa squadra, nè Robin Gosens, David De Gea o altri leader dello spogliatoio gigliato già presenti la passata stagione. Vice capitano per questo match sarà il croato Marin Pongracic.