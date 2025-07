Ellertsson e l'aneddoto su Gud: "Mi ha parlato del Genoa: decisivo per venire qui"

Duttilità in mezzo al campo. E' Mikael Ellertsson, fra i primi innesti del Genoa per questa stagione. Acquistato a gennaio, il calciatore è rimasto in prestito al Venezia fino a fine campionato e ora è stato aggregato al gruppo di Vieira in quel di Moena.

E proprio dalla Val di Fassa, il centrocampista ha parlato alla stampa presente, soffermandosi anche sull'ex rossoblù Albert Gudmundsson, suo connazinale: "Le prime impressione è che il mister ci sta molto vicino e scherza tanto. Cosa che è molto importante per un calciatore. Gudmundsson? Sì, mi ha parlato del Genoa: mi ha detto tante cose che mi sono piaciute e che mi hanno portato a prendere la decisione di venire qua".