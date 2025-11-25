Serie B, la Top11 di TMW: brilla un viola in prestito

Con la conclusione della 13ª giornata del campionato di Serie B ecco la Top11 di giornata stilata da Tuttomercatoweb.com. Tra i migliori giocatori spicca anche il colore viola: sono due i giocatori presenti che interessano o hanno interessato l'ambiente Fiorentina. Si tratta di Gaetano Castrovilli, attualmente in forza al Bari ed ex Fiorentina dal 2019 al 2024 e di Tommaso Rubino, giocatore viola in prestito alla Carrarese. Per quanto riguarda il primo, il classe 1997 si è visto premiare dalla redazione di TMW con un voto pari a 7, frutto di un goal di pregievole fattura da lui realizzato e di due cross di categoria superiore per Gitkaer e Moncini. Rubino è stato invece premiato con un bel 7.5, frutto di una prestazione importante in cui è stato molte volte imprevediblie.

Questa la Top11 completa della 13ª giornata del campionato di Serie B secondo le pagelle di TMW:

PORTIERE: Bleve (Carrarese) 7.0

DIFENSORI: Radaelli (Mantova) 7.0, Ravanelli (Monza) 7.0, Magnani (Reggiana) 7.0 Bozzolan (Reggiana) 7.0.

CENTROCAMPISTI Busio (Venezia) 8.0, Trimboli (Mantova) 7.0, Castrovilli (Bari) 7.0.

TREQUARTISTA: Rubino (Carrarese) 7.5.

ATTACCANTI: Yeboah (Venezia) 7.5, Pohjanpalo (Palermo) 7.0.