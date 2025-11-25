Serie A, classifiche a confronto: Fiorentina a -19 rispetto allo scorso anno

Su Tuttomercatoweb.com ecco le classifiche a confronto alla fine della dodicesima giornata di Serie A. Nonostante il buon pareggio arrivato contro la Juventus e qualche passo avanti dal punto vista della condizione fisica e del carattere, per la Fiorentina continua ad essere impietoso il confronto con l'anno scorso. Dopo il -17 della scorsa giornata, adesso sono diventati ben 19 i punti in meno rispetto a quanto fece registrare di questi tempi la squadra allora allenata da Raffaele Palladino. Risultato che pone la Fiorentina come squadra peggiore della Serie A in questa speciale classifica seguita dall'Atalanta, con addirittura 12 punti in meno, dalla Lazio (a -7) e dal Verona (a -6), squadra che condivide l'ultima posizione della classifica insieme alla squadra viola. Tra le note positive è la Roma capolista la squadra col confronto migliore rispetto alla scorsa stagione (+14). Un anno fa, di questi tempi, i giallorossi erano dodicesimi in classifica con tredici punti, adesso sono primi con 27. Sorride anche il Milan di Massimiliano Allegri reduce dal successo nel derby: sono sette punti in più rispetto allo scorso campionato. Continua a stupire il Como di Cesc Fabregas che dopo dodici turni fa segnare un clamoroso +11.

Di seguito il quadro squadra per squadra dopo i due posticipi del lunedì.

Roma 27 punti (+14 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 12 partite)

Milan 25 (+7)

Napoli 25 (-1)

Inter 24 (-1)

Bologna 24 (+3)

Como 21 (+11)

Juventus 20 (-4)

Lazio 18 (-7)

Sassuolo 17 (in Serie B)

Udinese 15 (-1)

Cremonese 14 (in Serie B)

Torino 14 (=)

Atalanta 13 (-12)

Cagliari 11 (+1)

Parma 11 (-1)

Pisa 10 (in Serie B)

Lecce 10 (+1)

Genoa 8 (-2)

Fiorentina 6 (-19)

Hellas Verona 6 (-6)