Kone e Jovic i doppi ex, l'ultima volta fu un pareggio: le statistiche di Fiorentina-AEK

Direttamente dal sito ufficiale della Fiorentina, ecco una serie di statistiche che riguardano la storia di Fiorentina-AEK Atene, match in programma giovedì al Franchi - calcio d'inizio ore 18 - per la quarta giornata del maxigirone di Conference League:

"Il club fu fondato il 13 aprile 1924 da rifugiati provenienti da Costantinopoli, dopo la guerra greco-turca. Dal 2022 ha una nuova casa: l’Agia Sophia Stadium – OPAP Arena, nel quartiere di Nea Filadelfeia ad Atene.

Questa squadra vanta di 13 campionati (l’ultimo nel 22/23), 16 vittorie della coppa di Grecia (nello stesso anno dell’ultimo trionfo del campionato) e 3 supercoppe di Grecia (l’ultima nel 95/96). Nelle competizioni europee impossibile non citare la Semifinale UEFA Cup raggiunta nel 1976–77, il quarto di finale di Coppa dei Campioni nel 1968–69 e altri due quarti di finali di Coppa delle Coppe nel 1996–97 e nel 1997–98 .

Dal 2023 Orbelín Pineda fa parte del team greco ed è una delle colonne portanti dell’AEK. Il centrocampista detiene già un campionato greco e una coppa di Grecia nel suo palmares. Può ricoprire il ruolo di trequartista o di interno di centrocampo ma può anche giocare come ala sinistra, nei suoi primi anni come professionista è stato impiegato pure come mediano.

I due ex che hanno militato in entrambe le squadre sono Kone e Jovic. Il primo è passato per l’AEK Atene dal 2005 al 2008, arrivando ai gigliati, in prestito, nel 2016.

Il secondo nel 2022-23 è stato in viola ed ha collezionato 50 presenze con 13 reti e 3 assist in tutte le competizioni. Il serbo gioca attualmente proprio nei gialloneri e quindi sfiderà il suo passato proprio in questa gara europea.

Nella storia tra le due squadre c’è stato un solo incontro nel 2007-08, in Europa League, terminato sul punteggio di 1-1".