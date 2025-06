Serie A ultima per minuti concessi agli U18 nei top5 campionati europei: tra i club Fiorentina 43°

Considerando l'importanza di far crescere i giovani talenti, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle leghe, considerando solo i top5 campionati europei, che hanno concesso un maggior numero di minuti ai giocatori Under18 nella scorsa stagione. In questa speciale graduatoria la Serie A è ultima con 14 giocatori e 1.698 minuti concessi. Primo posto per la Liga con 15 giocatori e 7.787 primi giocati dagli Under18, secondo gradino del podio per la Ligue 1 (6.542 minuti) e terzo posto per la Premier League (3.865). Davanti all'Italia anche la Germania con 1.879 minuti concessi agli Under18 in Bundesliga.

Passando invece ai singoli club, la Fiorentina si trova al 43° posto con un solo giocatore Under 18, Tommaso Rubino, che la scorsa stagione ha giocato appena 6 minuti in campionato contro il Genoa prima di diventare maggiorenne. I primi tre posti di questa speciale graduatoria sono occupati dal Barcellona (6.307 minuti), Arsenal (2.260) e Lilla (1.366). In top10 solo Genoa e Parma, rispettivamente 6° e 8°, sono in top10. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: