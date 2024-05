SERIE A, Numeri e curiosità su Cagliari-Fiorentina

FirenzeViola.it

Stasera, con Cagliari-Fiorentina, inizia l'ultima giornata di campionato e puntualmente la Lega Serie A ci fornisce numeri e curiosità legate alla gara dell'Unipol Domus:

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite contro il Cagliari in Serie A TIM (3V, 3N), subendo una sola rete nel periodo (gol di João Pedro nel pareggio per 1-1 del 23 gennaio 2022) – l’ultima volta che i viola hanno registrato più match di fila senza sconfitta contro i sardi nel torneo risale al periodo aprile 2009-novembre 2012: otto (5V, 3N). Dopo il successo della gara d’andata (3-0 lo scorso 2 ottobre), la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Cagliari in Serie A TIM per la prima volta dal 2016/17 con Paulo Sousa in panchina (5-3 esterno e 1-0 casalingo in quel caso). Il Cagliari ha pareggiato 17 delle 41 gare interne contro la Fiorentina in Serie A TIM (18V, 6P), incluse le due più recenti, solo contro l’Inter (18) il club rossoblù conta più pari casalinghi nella competizione (17 anche contro Milan e Napoli). Questa è la quarta volta (su quattro) che il Cagliari riesce a salvarsi da neopromossa in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 1998/99, 2004/05, 2016/17. In più, qualora riuscisse ad ottenere i tre punti contro la Fiorentina, il Cagliari chiuderebbe questo campionato di Serie A TIM con 39 punti, almeno due in più rispetto a quelli conquistati nelle precedenti due stagioni in massima serie (30 nel 2021/22 e 37 nel 2020/21).

Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite all’Unipol Domus (2V, 4N), i sardi non registrano più match casalinghi consecutivi senza sconfitta in Serie A TIM dal periodo tra il maggio e il dicembre 2018 (otto in quel caso). Nel 2024 la Fiorentina ha guadagnato solo cinque punti in otto trasferte di Serie A TIM (1V, 2N, 5P), soltanto Sassuolo (uno) e Salernitana (tre) hanno fatto peggio nel periodo fuori casa. In più, nessuna formazione ha segnato meno dei viola in esterna nel nuovo anno solare in campionato: sei, al pari di Salernitana e Sassuolo. La Fiorentina è la squadra che ha segnato più reti di testa in questa Serie A TIM (17); nelle ultime 20 stagioni del massimo campionato italiano, solo nel 2005/06 (21) il club toscano ha trovato più gol con questo fondamentale nella competizione. Solo il Milan (16) ha realizzato più gol rispetto al Cagliari (14) con giocatori subentrati nella Serie A TIM in corso; in particolare 11 di queste marcature i sardi le hanno collezionate in casa, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra formazione del torneo.

Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori nati a partire dal 2002 rispetto al Cagliari (quattro) in questa Serie A TIM: i 2002 Gaetano Oristanio e Zito Luvumbo e i 2003 Ibrahim Sulemana e Matteo Prati – a quota quattro anche Frosinone e Monza. Andrea Belotti ha realizzato otto gol contro il Cagliari in Serie A TIM, solo contro Sassuolo e Sampdoria (nove ad entrambi) ha fatto meglio nel massimo campionato. Il classe ’93 ha però segnato una sola rete nelle sue ultime 20 presenze di Serie A TIM: contro il Frosinone con la maglia della Fiorentina lo scorso 11 febbraio.