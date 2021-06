Fiocco rosa in casa di Lucas Martinez Quarta. Come riporta Olé, questo lunedì, poco prima del ritorno da titolare in Nazionale per la partita di Copa America contro il Cile, è nata Alba, la terza figlia del difensore argentino. La piccola si unisce al "clan" formato da Bautista, Mia e la sua compagna, Agustina Caniglia.