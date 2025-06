Più partite giocate dal 2000 ad oggi, Dzeko 14°: Primo Ronaldo e sul podio Messi

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori che hanno giocato più partite dal 2000 ad oggi. In questa speciale graduatoria c'è anche l'obiettivo di mercato della Fiorentina Edin Dzeko. Il bosniaco infatti si trova in 14° posizione con 987 partite disputate. Prima posizione per Cristiano Ronaldo che in carriera ha giocato ben 1300 gare.

Se Messi è sul terzo gradino del podio con 1140 partite disputate, al secondo posto c'è il portiere brasiliano della Fluminense Fabio con 1175 match. Nessun italiano è presente nella top20. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: