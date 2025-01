OKOYE, Avrebbe scommesso sul suo giallo: indagato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un’indagine della Procura di Udine scuote il calcio italiano. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il portiere dell’Udinese Maduka Okoye (oggi ai box per un infortunio al polso) avrebbe scommesso sulla sua ammonizione in occasione della sfida all’Olimpico contro la Lazio, dello scorso 11 marzo. Il giallo arrivò al minuto 64′, per perdita di tempo. Indagato con lui anche Diego Giordano, titolare della pizzeria Biffi, locale spesso frequentato dai giocatori e dai dirigenti dell’Udinese.

A rilevare il sospetto è stata la Sisal, attraverso l’algoritmo creato per individuare le anomalie nelle giocate. Non è escluso che nelle prossime settimane possa aumentare il numero delle persone inquisite.