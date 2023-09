NZOLA, E quel problema sull'apposita maglia viola XL

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il portale Cronache di Spogliatoio riporta una curiosità relativa alle maglie da calcio di Fiorentina e Lazio. Entrambi i club si sono trovati in difficoltà per via delle esigenze speciali di alcuni giocatori. Tra i biancocelesti è stato il neo acquisto Daichi Kamada a richiedere una casacca dalle maniche lunghe per via del suo spirito scaramantico. Il che ha creato alcuni problemi ai capitolini che non avenvano ancora pronte le divise e hanno dovuto acquistarle appositamente dai kit da gioco.

Quanto ai viola, è stato M'Bala Nzola a provocare qualche grana in quanto è il primo giocatore gigliato dopo tanti anni a portare una XL. Non avendo riserve di quella taglia si è dovuto immediatamente rimediare per permettere all'attaccante di iniziare ad allenarsi.