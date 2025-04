Social Milan-Fiorentina, i tifosi se la prendono con Luca Ranieri: "Ha fatto la spia ad Ayroldi"

Dopo Milan-Fiorentina, Luca Ranieri è finito ancora una volta al centro di una polemica. Il "casus belli" è legato a quanto succede al 58', sul punteggio di 2-1 per la Fiorentina: su un pallone in profondità Rafa Leao brucia Pongracic, che lo spinge facendolo cadere al limite. L'arbtro Ayroldi giudica il contatto non punibile e non fischia. Leao, di tutta risposta, applaude ironicamente il direttore di gara: un gesto che viene sottolineato proprio da Ranieri che, accanto al portoghese, lo indica ad Ayroldi per evidenziare il gesto plateale del numero dieci di casa, che viene ammonito. Tutto ripreso dalle telecamere televisive e dato poi in pasto ai tribunali social. In tanti, tifosi del Milan ma non solo, hanno sottolineato l'atteggiamento antisportivo del capitano della Fiorentina, pronto a "fare la spia" all'arbitro per strappare un cartellino giallo.

E in molti hanno sottolineato la recidività di un calciatore che ha in più di un'occasione dimostrato come il suo alto tasso di competitività e concentrazione vada a cozzare col fair-play in campo. Tra le tante critiche ricevute, c'è chi sottolinea come il gesto di Ranieri dovesse allo stesso modo essere punito con un giallo, visto il comportamento tenuto oltretutto da un giocatore che ha sul braccio la fascia da capitano.