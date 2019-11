MEDIACOM, Migliore compagnia per donne al lavoro

Bel riconoscimento per Mediacom. Sul sito ufficiale inglese dell’AFC Fiorentina viene mostrato come lo sponsor della Fiorentina, nonché azienda cui proprietario è Rocco Commisso, la Mediacom è stata premiata come la migliore compagnia per lo status professionale delle donne e per quanto riguarda la parità di genere. Quattro di loro si sono guadagnate prestigiosi onori industriali. Qui sotto il tweet:

@mediacomcable Wins Best Company for Women to Work Award 🙌🙌



⬇️ https://t.co/uUMhzhU3Ho — ACF Fiorentina English 🇺🇸🇬🇧 (@ACFFiorentinaEN) November 1, 2019