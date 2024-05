MBAPPE, Acquista la villa di Bale per 11 milioni di euro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono dubbi sul fatto che Kylian Mbappe sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Manca solo l'annuncio da parte dei Blancos, che non arriverà prima della finale di Champions League. Il campione francese - in attesa del suo definitivo trasferimento - ha trovato casa: come riporta OkDiario l'ex PSG ha acquistato la villa che era di Gareth Bale per 11 milioni di euro.

Si tratta di una villa nella periferia occidentale della capitale spagnola, che si estende su una superficie di 1.200 metri quadri che comprende anche un piccolo campo da gol ed un parcheggio coperto da sei posti auto. La lussuosa residenza dispone di undici bagni, otto camera da letto e una sala cinema.