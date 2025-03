Kean eguaglia Pepito: 16 reti in Serie A come quelle di Rossi nel 2013-2014

vedi letture

Con il gol di oggi in Fiorentina-Atalanta Moise Kean ha trovato il suo 16esimo gol in campionato, e il 21esimo in stagione. Secondo quanto riporta Opta, il portale di statistiche, l'attaccante viola è il primo giocatore italiano a segnare più di 15 gol in Serie A con la maglia gigliata dopo Giuseppe Rossi, che nella stagione 2013/2014 fece proprio 16 reti.