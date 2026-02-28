L’atteggiamento sbagliato più dei valori tecnici, il problema cronico della Fiorentina

Un atteggiamento irrefrenabile, persino ingestibile, che non ha del tutto pregiudicato il cammino europeo pur costando un’altra sconfitta. Dopo oltre un girone d’andata, e un bel po’ di gare europee, la Fiorentina è alle prese con il solito problema, ormai cronicizzato, una sorta d’incapacità ad approcciare tutte le partite con la giusta concentrazione e altrettanta attenzione.

L’ennesimo passo indietro

Eppure giovedì sera al Franchi c’erano tutti i presupposti per capitalizzare il successo di Bialystok e incamerare ulteriore fiducia in vista della trasferta di Udine. Gli obiettivi anticipati da Vanoli sono stati invece tutti mancati, e se il risultato finale consente comunque ai viola di proseguire il cammino in Conference contro il Rakow è il passo indietro in termini mentali che lascia sconcertati. Perché trattasi dell’ennesimo inciampo, perché molto poco giustificabile a fronte del valore degli avversari e pure perché in Europa non è mai bello raccogliere determinate figure.

Occasione sprecata

Insomma con lo Jagiellonia, qualificazione a parte, squadra, tecnico e dirigenza hanno perso un’altra occasione per dar continuità al recente momento positivo. Chi poteva proseguire sulla buona strada dell’andata contro i polacchi, come Comuzzo, Fortini o Fazzini, ha messo in campo tutt’altra prestazione, il tecnico che così bene aveva gestito il turnover in Polonia ha di nuovo dato la sensazione d’intervenire con eccessivo ritardo e la dirigenza non ha evidentemente consentito al gruppo di preparare al meglio la sfida decisiva. Un flop che ha poche giustificazioni, e che mina qualche certezza in vista di lunedì.

Dubbi a destra e la beffa Solomon

Di certo nell’ottica della sfida ai friulani è sulla corsia difensiva destra che Vanoli dovrà studiare la soluzione adeguata alla sostituzione dello squalificato Dodò. Con Fortini reduce dalle difficoltà di coppa, per non parlare di quelle di Comuzzo ora come ora difficilmente adattabile a fare il terzino destro, restano pochi altri adattamenti, come quello di Harrison o eventualmente il rilancio dal primo minuto di Kouadio, mentre probabilmente Rugani potrà andare solo in panchina. Uno scenario cui fare i conti, e anch’esso influenzato da quanto accaduto giovedì sera, perché se il danno di un’eliminazione europea è stato evitato, resta la beffa di un ulteriore infortunio come quello rimediato da Solomon.