Fiorentina in ansia per Solomon, Repubblica: "Rischia diverse settimane di stop"
FirenzeViola.it
Lezzerini e Solomon hanno riportato lo stesso infortunio giovedì sera contro lo Jagiellonia: un problema al retto femorale della coscia destra. Entrambi saranno sottoposti a esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Dal Viola Park filtra particolare preoccupazione per l’israeliano ex Tottenham, che potrebbe restare fuori per diverse settimane.
Una tegola importante per la Fiorentina, che nei prossimi 23 giorni affronterà partite decisive per la salvezza contro Udinese, Parma, Cremonese e Inter, oltre al doppio confronto con il Rakow negli ottavi di Conference League. La società incrocia le dita. Lo riporta la Repubblica.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Attadi Alberto Polverosi
Le più lette
1 In questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Copertina
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com