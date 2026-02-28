Fiorentina in ansia per Solomon, Repubblica: "Rischia diverse settimane di stop"

Fiorentina in ansia per Solomon, Repubblica: "Rischia diverse settimane di stop"
Lezzerini e Solomon hanno riportato lo stesso infortunio giovedì sera contro lo Jagiellonia: un problema al retto femorale della coscia destra. Entrambi saranno sottoposti a esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Dal Viola Park filtra particolare preoccupazione per l’israeliano ex Tottenham, che potrebbe restare fuori per diverse settimane.

Una tegola importante per la Fiorentina, che nei prossimi 23 giorni affronterà partite decisive per la salvezza contro Udinese, Parma, Cremonese e Inter, oltre al doppio confronto con il Rakow negli ottavi di Conference League. La società incrocia le dita. Lo riporta la Repubblica.