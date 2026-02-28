Nardella sul Franchi per Euro32: "Firenze agevolata, ecco perché"

L’ex sindaco di Firenze, oggi Eurodeputato, Dario Nardella ha parlato della possibile candidatura del Franchi per ospitare gli Europei del 2032: “Sono contento perché credo che Firenze con il nuovo stadio Franchi abbia ottime possibilità in vista della candidatura. Oltretutto se guardiamo Milano, Genova, Napoli, Roma, Cagliari, Bologna e Bari e sto parlando di grandi città calcistiche, importantissime, con i loro stadi, tutte queste sono molto indietro rispetto a Firenze, che tra queste è l'unica che non solo ha fatto un concorso, ha fatto una gara, ha fatto una aggiudicazione, ha aperto un cantiere, ma che ha questo cantiere che sta andando avanti".