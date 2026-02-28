Nardella sul Franchi per Euro32: "Firenze agevolata, ecco perché"
L’ex sindaco di Firenze, oggi Eurodeputato, Dario Nardella ha parlato della possibile candidatura del Franchi per ospitare gli Europei del 2032: “Sono contento perché credo che Firenze con il nuovo stadio Franchi abbia ottime possibilità in vista della candidatura. Oltretutto se guardiamo Milano, Genova, Napoli, Roma, Cagliari, Bologna e Bari e sto parlando di grandi città calcistiche, importantissime, con i loro stadi, tutte queste sono molto indietro rispetto a Firenze, che tra queste è l'unica che non solo ha fatto un concorso, ha fatto una gara, ha fatto una aggiudicazione, ha aperto un cantiere, ma che ha questo cantiere che sta andando avanti".
Primo Piano
