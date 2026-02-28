Rischio stiramento per Solomon, il CorFio: "Ecco quali gare salterebbe"
FirenzeViola.it
Appena finito a terra giovedì sera contro lo Jagiellonia, Solomon ha cominciato a disperarsi, consapevole che il fastidio muscolare non fosse banale. Logico che il rischio principale sia quello che il calciatore della Fiorentina si sia procurato uno stiramento, altrettanto che per avere maggiori certezze servirà seguire passo passo l’evoluzione del quadro clinico e soprattutto attendere i responsi degli accertamenti sul grado di lesione.
Un problema che terrà ai box Solomon per la gara di lunedì di Udine, ma che può allungare l’assenza anche alle successive sfide con Parma e Cremonese che intervalleranno i due ottavi di finale di Conference League. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
Pubblicità
Rassegna stampa
FirenzeViolaIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Attadi Alberto Polverosi
Le più lette
1 In questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Copertina
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com