Rischio stiramento per Solomon, il CorFio: "Ecco quali gare salterebbe"

Appena finito a terra giovedì sera contro lo Jagiellonia, Solomon ha cominciato a disperarsi, consapevole che il fastidio muscolare non fosse banale. Logico che il rischio principale sia quello che il calciatore della Fiorentina si sia procurato uno stiramento, altrettanto che per avere maggiori certezze servirà seguire passo passo l’evoluzione del quadro clinico e soprattutto attendere i responsi degli accertamenti sul grado di lesione.

Un problema che terrà ai box Solomon per la gara di lunedì di Udine, ma che può allungare l’assenza anche alle successive sfide con Parma e Cremonese che intervalleranno i due ottavi di finale di Conference League. Lo riporta il Corriere Fiorentino.