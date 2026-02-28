Primavera, Fiorentina sconfitta 1-0 dal Cesena: viola raggiunti in classifica dal Parma

Primavera, Fiorentina sconfitta 1-0 dal Cesena: viola raggiunti in classifica dal ParmaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:00Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa cade sconfitta per 1-0 in campionato al "Romagna Centro" contro il Cesena. Decisiva ai fini del risultato finale la rete realizzata ad inizio ripresa, esattamente al 57', da Rossetti. Dalla rete dei padroni di casa in avanti i viola hanno provato a raggiungere il pareggio senza però trovare la via del gol. Con questo risultato i viola restano fermi a quota 46 punti in classifica, raggiunti in vetta al campionato dal Parma che ieri ha battuto 1-0 fuori casa il Verona.