Confronto tra Vanoli e la squadra al Viola Park, il CorSport: "Viola sotto processo"

"La viola va sotto processo", è questo il titolo con cui il Corriere dello Sport titola stamani sulla Fiorentina, analizzando la sconfitta con lo Jagiellonia, un risultato che "ha rimesso a nudo tutte le mancanze della Fiorentina sotto il profilo psicologico e dell’identità, con il non-gioco diretta emanazione". Il quotidiano ha poi rimarcato: "Vanoli subito dopo la partita, e ancora di più per modi e tempo a disposizione ieri al Viola Park, è stato deciso e diretto nei confronti del gruppo.

A mente fredda ha analizzato la partita, ma più che altro ha evidenziato la richiesta disattesa dai calciatori (di dimostrarsi all’altezza caratterialmente) per sottolineare, in maniera netta ed inequivocabile, il richiamo alla responsabilità e all’esigenza indifferibile di dimostrare identità e senso di appartenenza di fronte al nuovo esame fallito. I confronti al centro sportivo sono quotidiani e coinvolgono le varie anime del club, singolarmente e collettivamente, ancora di più da quando Paratici ha preso possesso dell’ufficio da direttore sportivo".