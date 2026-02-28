Foto, Ussi Toscana vince 5-4 a Sollicciano: oltre il calcio

vedi letture

Vittoria di pregio per la squadra di giornalisti dell'USSI Toscana contro la Solliccianese nell'esordio del Torneo Zuppa. Una partita che va oltre il risultato, oltre il campo, oltre perfino il punteggio incredibile di 5-4. Sotto di tre gol, i giornalisti hanno trovato la forza di crederci, di restare insieme, di ribaltare tutto. Una rimonta pazzesca, sì — ma soprattutto una storia di emozioni condivise, vissute dentro un luogo che resta difficile da raccontare: la casa circondariale di Sollicciano.

Giornaliste e giornalisti sportivi e detenuti, per una sfida soltanto calciatori e avversari, persone e basta. Sugli scudi i due rappresentanti di FirenzeViola.it, Ludovico Mauro (che ha messo anche la firma tra i marcatori) e Alessandro Di Nardo.

Risultato Finale: Solliccianese – Ussi Toscana 4-5 Marcatori Ussi Toscana: Nifosì (2), Mauro, Del Corona, Mazzoni.