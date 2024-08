KEAN, 18° punta più costosa in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con lo sbarco a Roma di Artem Dovbyk, il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle punte più costose nella storia della Serie A. Tra questi nomi anche quello dell'attuale centravanti della Fiorentina Moise Kean. L'ex PSG si trova in 18° posizione per la cifra, 30 milioni, spesa dalla Juventus per riportarlo in Italia dopo l'esperienza all'Everton.

Tra gli ex viola poi troviamo Vieri, al 22° e al 7° posto rispettivamente per i milioni spesi dalla Lazio(28,4) e dall'Inter(46,48), Piatek(15° posizione), Batistuta(13°), che la Roma acquistò proprio dalla Fiorentina per circa 36 milioni, e Dusan Vlahovic. Il serbo si trova sul terzo gradino del podio per la cifra di 83 milioni spesa dalla Juventus per strapparlo ai viola. Primo posto per Cristiano Ronaldo(117 milioni) e seconda posizione per Higuain(90 milioni).