Jovanotti saluta Firenze con la maglia di Davide Astori: "Grazie per l'affetto!"

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha concluso la sua settimana di concerti a Firenze salutando la città con indosso la sciarpa viola: "Ciao Firenze! Sebbene come sapete io di calcio non ci mastichi niente, la Fiorentina mi ha regalato la maglia numero dieci e quella del grande Astori, nel cuore di tutti. E mi hanno dato anche la sciarpa, un grande segno di affetto. Sono state otto sere incredibili, abbiamo chiuso in bellezza con otto soldout al Mandela Forum, uno spettacolo divertente, allegro, con un pubblico carico che mi stupisce tutte le sere".