Il cavallo "Pioli is on fire" è arrivato 2° al Premio de la Glacière Stakes

"Pioli is on fire" è arrivato secondo al Premio de la Glacière Stakes, in Francia. Il cavallo francese di proprietà del giornalista Carlo Pellegatti e allenato da Botti, chiamato così proprio in onore del probabile prossimo tecnico della Fiorentina, era di scena questo pomeriggio a Longchamp, in terra transalpina, e si è giocato la vittoria fino all'ultimo con Sea Gardens che alla fine ha avuto la meglio per pochissimo nella corsa ippica sui 2100 metri. Un buon risultato per "Pioli is on fire" che era uno dei favoriti alla vittoria.