Social "Gino, vo in Spagna!" La Fiorentina cita Pieraccioni per promuovere la trasferta a Siviglia

Subito dopo il triplice fischio di Fiorentina-Celje, a Firenze è scattata già la febbre andalusa. Lo si vede sia dalla caccia al biglietto per la partita di ritorno della semifinale che i viola giocheranno contro il Real Betis, ma anche per quanto riguarda la gara d'andata (in programma il primo maggio prossimo al Benito Villamarin). Tutti con la squadra di Raffaele Palladino, alla caccia della terza finale di Conference consecutiva per i gigliati. Tutti, anche gli admin della pagina instagram del club, che poco dopo la conclusione del quarto di finale di ieri sera ha postato un video molto particolare. Il riferimento è a un'iconica scena de "Il Ciclone", film cult degli anni Novanta. Nella scena in questione il protagonista (interpretato da Leonardo Pieraccioni) urla: "Gino, vo in Spagna!". Frase che in tanti avranno gridato nelle ultime ore, guardando i voli per Siviglia.