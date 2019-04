FREDDO, Metodi di riscaldamento alternativi

‘Quando manca un quarto d’ora alla fine, mi faccio la pipi’ addosso. Poi, me ne vado sotto la doccia’. Jeremie Janot, portiere del St.Etienne, svela la sua personale strategia per combattere il freddo in campo. Janot racconta il suo metodo al quotidiano L’Equipe in un momento in cui un’ondata di gelo condiziona lo svolgimento di diversi campionati, compreso quello italiano. Non e’ chiaro se il sistema utilizzato da Janot sia noto agli altri giocatori del St. Etienne.

E IN PANCHINA? - La situazione potrebbe diventare piu’ complicata domani: nella sfida contro il Lorient, l’estremo difensore dovrebbe accomodarsi in panchina. Si prevedono temperature polari, fino a -13 gradi. Janot potrebbe essere tentato di usare il consueto metodo anche in panca: ‘La situazione -dice pensando alla serata da trascorrere seduto- e’ peggiore, anche se ci sono le coperte per ripararsi’.