Agustin Alvarez, attaccante di proprietà del Sassuolo, ha approfittato del suo giorno libero per andare con la fidanzata e la figlia a Firenze. L'attaccnate argentino era stato seguito a lungo dalla Fiorentina, ma oggi non si trovava nel capoluogo toscano per motivi calcistici, bensì per visitare la città, come testimoniato sui social dalla fidanzata.