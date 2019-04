FIORENTINA-NAPOLI, Le curiosità della sfida

EX VIOLA KALINIC, SOUSA E MACIA LO CHIAMANO AL BORDEAUX Nikola Kalinic verso la Francia. Come riporta AS, l'attaccante croato sarebbe infatti un obiettivo del Bordeaux, club dove ritroverebbe mister Paulo Sousa e anche Eduardo Marcia. L'ex Fiorentina e Milan, oggi all'Atletico Madrid, finora ha giocato solamente 1090... Nikola Kalinic verso la Francia. Come riporta AS, l'attaccante croato sarebbe infatti un obiettivo del Bordeaux, club dove ritroverebbe mister Paulo Sousa e anche Eduardo Marcia. L'ex Fiorentina e Milan, oggi all'Atletico Madrid, finora ha giocato solamente 1090... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 Aprile 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi