Fiorentina, le avversarie della Conference sono prime in patria
La Fiorentina esordirà in Conference League il 2 Ottobre alle ore 21.00 allo Stadio Artemio Franchi contro il Sigma Olomuc e darà inizio alla sua quarta partecipazione consecutiva. Se il campionato dei viola è partito un po' in salita, tre delle sue avversarie del maxi girone si stanno mettendo in mostra nei loro campionati.
Il Rapid Vienna, che la Fiorentina dovrà affrontare in trasferta in Austria il prossimo 23 Ottobre, sta dominando il campionato austriaco tanto da aver conquistato già cinque punti di vantaggio sulla seconda classificata solo dopo 6 giornate.
I greci dell'AEK Atene condividono il primo posto, solo dopo tre giornate, con l'Olympiacos e il Paok Salonicco che ha appena accolto Alessandro Bianco in prestito dalla Fiorentina.
Infine la Dinamo Kiev, dopo cinque giornate disputate nel campionato ucraino, si trova a quota 13 punti - 4 vittorie e 1 pareggio - assieme al Kolos Kovalivka.
