Benfica, mercato da record e taglio alle commissioni per i procuratori

Quest'anno il Benfica del presidente Manuel Rui Costa ha investito 136,8 milioni di Euro sul mercato per rinforzare la squadra. Seppur considerando i 161,3 milioni di Euro incassati dalle cessioni, mai i lusitani avevano speso così tanto in fase di campagna acquisti. La cosa più sorprendente però non è questa.

Come postato su Instagram dalla pagina Calcio.Totale14, su scelta del presidente Rui Costa e del direttore sportivo Rui Pedro Braz, il club portoghese ha deciso di diminuire le percentuali di commissioni che finiscono nelle tasche dei procuratori. Sul giro di affari da 298,1 milioni di Euro complessivi, solo il 2,7% è stato speso per le commissioni agli agenti. Un dato importante e in controtendenza rispetto a come si sta muovendo il calcio in questi ultimi anni soprattutto nei campionati europei.