Fiducia e applausi. I tifosi danno un input chiaro, difendono la squadra: ma ora i 3 pt

Nonostante il momento di difficoltà che sta attraversando la Fiorentina, i suoi tifosi continuano con un input chiaro: fiducia e applausi. Il tifo di fede viola anche dopo il ko amaro contro il Napoli ha preso posizione a fianco alla squadra, sugli spalti gli ultras non hanno mai smesso di cantare nemmeno quando la partita era compromessa. Atteggiamento molto apprezzato dalla squadra e da Pioli con i cori di incitamento dopo il fischio finale, ribaditi ai panchinari che a fine partita si stavano allenando sul campo. Dal parterre di tribuna chi ancora non aveva lasciato il proprio posto ha provveduto a incitare tutti quelli che passavano correndo lungo la linea laterale. Il mood è chiaro: fiducia, testa bassa e lavorare.

Pioli conosce fin troppo bene i fiorentini, capaci di esaltare allenatore e squadra, ma anche di pungenti reazioni quando le aspettative restano deluse. Contro il Napoli la Fiorentina si è giocata un jolly agli occhi dei tifosi, che adesso aspettano una reazione da tre punti. Il feeling con Pioli è di quelli destinati a durare nel tempo. Affonda in radici ben piantate a terra, la fiducia nei confronti del tecnico emiliano è totale. C’è bisogno di tempo per ri-costruire tatticamente la Fiorentina, purtroppo un tempo che la squadra non ha. Il campionato corre, fra due settimane comincerà la Conference. Ma la squadra ha al fianco la sua gente. Lo sottolinea stamani La Nazione.