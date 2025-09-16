Dilaga il malcontento a Firenze, ma Pioli è sereno. Tuttosport: "Lavora per riprendere la scalata"

Su Tuttosport, analizzando il momento difficile di casa Fiorentina, ci si concentra su Stefano Pioli e la sua gestione di questa attuale fase di appannamento. Per molti la squadra e il suo allenatore sono già sotto processo, per qualcuno sono stati sbagliati certi acquisti, per altri le scelte in campo. Ma dentro al club non si respira negatività e anzi, si cerca di tenere la barra dritta evitando di fare drammi, confrontandosi, lavorando per correggere, crescere, migliorare.

Focalizzandosi su Pioli, il quotidiano torinese sottolinea che è lo stesso tecnico ad esser conscio del ritardo nei risultati, nel gioco, nell’assestamento difensivo (7 gol subiti nelle ultime quattro gare preliminare di ritorno di Conference compreso), nella incisività offensiva (solo 2 gol finora in campionato, di un centrocampista e un difensore) come delle difficoltà che sta incontrando la squadra dovendo assimilare uno stile di gioco nuovo, e a queste sta cercando di porre rimedio. Ma forte della sua esperienza non si concede all’ansia e alla preoccupazione, neppure per il digiuno di Kean che in questo inizio di stagione ha segnato in Nazionale ma non ancora con la Fiorentina. C'è tutto questo nei pensieri di Pioli, da oggi di nuovo al Viola Park a lavorare con lucidità assieme alla squadra cercando correttivi ideali per un solo obiettivo: battere il Como e riprendere la scalata.