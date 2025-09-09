Lucca cerca il primo gol con il Napoli: la Fiorentina nel suo destino, il dato

Lorenzo Lucca, escluso dai convocati del primo raduno dell'Italia di Gattuso, continua a percorrere la sua carriera in costante ascesa. Da quest'estate l'attaccante italiano è pronto a sbocciare alla corte di Antonio Conte con la maglia azzurra del Napoli, dopo due ottime stagioni in Friuli con la maglia dell'Udinese. Dopo l'infortunio di Romelu Lukaku è stato inevitabilmente lanciato al centro dell'attacco dei campioni d'Italia con tutta la pressione che comporta indossare la maglia da titolare della squadra partenopea.

Nelle prime partite, contro Sassuolo e Cagliari, non è riuscito ancora a segnare, le occasioni non sono state molte, soprattutto per un giocatore che, con i suoi 201 centimetri, sa rendersi letale nel gioco aereo. Niente di preoccupante, comunque, per Antonio Conte che lo sostiene e lo considera parte del progetto: il tecnico leccese sa che il percorso di crescita passa anche da momenti di assestamento e ambientamento.

Sabato l'attaccante avrà probabilmente una nuova opportunità. La sfida tra la Fiorentina ed il Napoli di Lorenzo Lucca, porta con sé una curiosa coincidenza: il suo ultimo gol in Serie A risale proprio al 25 maggio, ultima gara di campionato tra Udinese e Fiorentina al Bluenergy Stadium, la stessa partita che ha consentito comunque alla squadra Viola di qualificarsi per la quarta volta consecutiva alla Conference League. Un precedente per lui incoraggiante, al quale si aggiunge un ulteriore curiosità: Lorenzo Lucca aveva segnato anche nella gara di andata contro i Viola allo Stadio Artemio Franchi. Dopo 111 giorni senza reti ufficiali, vedremo se Lucca si sbloccherà in maglia azzurra proprio a Firenze, piazza che lo ha a lungo corteggiato.