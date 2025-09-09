I tifosi del Fenerbahce non vogliono Tedesco. Colpa di Terim... e della Fiorentina

La panchina del Fenerbahce è da tempo senza un proprietario dopo l'esonero di José Mourinho. Il club di Istanbul ha trovato il sostituto: è Domenico Tedesco, ex tecnico dello Schalke 04 e Ct del Belgio. Tutto fatto, anche se c'è una complicazione data dal tifo. In Turchia le rivalità non sono cose di poco conto e sui social i tifosi del Fener si sono rivoltati di fronte alla decisione della società anche e soprattutto dopo aver ripescato alcune dichiarazioni di Tedesco: nel lontano 2020 infatti il tecnico italiano aveva esaltato Fatih Terim, leggenda del calcio turco ma, per il cuore caldo del tifo del Fenerbahce, soprattutto bandiera degli arci-rivali del Galatasaray: “Sono rimasto colpito da Terim e dalla Fiorentina da lui allenata era una squadra fantastica.

Da piccolo simpatizzavo per i viola. Terim è un personaggio fantastico e lo ammiro molto”. Parole di cinque anni fa ritirate fuori sui social e che stanno complicando e non poco l'approdo di Tedesco in Turchia.